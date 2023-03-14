На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Члени Ставки верховного головнокомандувача підтримали подальше утримання й захист Бахмута. На засіданні обговорили темпи та обсяги надходження зброї.

Як повідомляє прес-служба глави держави, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, провів чергове засідання Ставки. Зокрема, на засіданні заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут", - йдеться у повідомленні.

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На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій. Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Бої за Бахмут - що відомо

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут в Донецькій області ще з кінця серпня 2022 року. За місто-фортецю тривають бої. Росіяни несуть величезні втрати, але не полишають спроб шутрмувати Бахмут.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут і Марʼїнка - це одні з тих міст, де вирішується, яким буде наше майбутнє, і де це майбутнє виборюється.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що тривалі бої за Бахмут перетворять його на другу Мар'їнку, від якої вже не залишилося нічого.

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