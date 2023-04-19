Окупанти роблять все, щоб знищити місто.

ЗСУ відбивають за добу по кілька десятків штурмів російських окупантів на північних і південно-західних околицях Бахмута і не пропускають загарбників у бік Часового Яру і Костянтинівки. Не гребує ворог застосовувати навіть газ. Та попри все, українські захисники знищують окупантів і тримають місто. ТСН навідалась до воїнів 24-ї бригади, що ведуть цілодобові вуличні бої з противником.

Наразі до Бахмута дістатися можна хіба що броньованою капсулою. Місто, що горить, журналісти бачать вже з далекої відстані. Вночі окупанти застосовують, зокрема, фосфор, якими напаковують касетні снаряди "Градів", і це вдається зафіксувати знімальній команді.

Понад те, за словами військовослужбовців 24-ї ОМБР імені короля Данила, всього кілька днів тому російські пілоти атакували їхні позиції газом. "Була нудота, рвота. Запах аміаку", - ділиться один з бійців "Рижик".

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Також військові спростовують чутки про нібито снарядний "голод" в окупантів. "Вони з 11:00 по 17:00 гатили по наших позиціях з усіх видів арти", - ділиться інший боєць бригади "Сталкер".

Вся артилерія, яка б'є по місту, стріляє з-за меж Бахмута, а снаряди "осідають" у стінах приватних будинків. "Ворог просто розбирає будинки, нищить інфраструктуру з артилерії", - додають у ЗСУ.

Натомість найпотужніші обстріли ЗС РФ відбуваються перед спробами окупантів штурмувати - ворог цілиться у тили ЗСУ і лініях забезпечення. А лінія вогню тепер проходить міськими вулицями.

Війна новини - що відбувається на фронті

Росіяни знову наступали на Лиманському, Авдіївському, Бахмутському й Мар'їнському напрямках. Проте найзапекліші бої досі тривають у Мар'їнці та Бахмуті.

На думку Інституту вивчення війни, терористи, імовірно, захопили три міських квартали Бахмута, однак поки не зовсім зрозуміло, що це за квартали. Крім того, тривають бої в районі залізничної станції в центральному Бахмуті.

Разом з тим, констатував експерт Олег Жданов, наступальний ресурс у загарбників вичерпується: інтенсивність боїв ЗС РФ може підтримувати тільки в Бахмуті. "(Росіяни) дуже бояться: як тільки вони зупиняться - ми перейдемо в контрнаступ. І ось тоді для них буде дуже велика проблема", - висловився Жданов.

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