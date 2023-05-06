За поточну добу російські загарбники здійснили понад 30 атак.

Сили оборони України відбили численні атаки російських загарбників в районі міста Мар'їнка, й надалі тривають важкі бої за Бахмут. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив понад 30 атак", - йдеться у зведенні.

Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Синьківка. Так, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Синьківка, Піщане, Вишневе та Стельмахівка у Харківській області.

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Крім того, на Лиманському напрямку противник здійснює пошук слабких місць в українській обороні. Загарбники вели наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, але успіху не мали. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

Водночас, на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Зокрема, тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Веселе, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

При цьому, на Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Ворог здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. "На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка", - наголошується у зведенні.

В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

Разом з тим, на Шахтарському напрямку, протягом доби, ворог наступальних дій не проводив. Ворог обстріляв Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією бойового зіткнення. Зокрема це - Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Окремо сказано, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Красний Хутір Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Леонівка, Чернігівської області; Рівне, Бояро-Лежачі, Волфине Сумської області, а також Леміщене, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охримівка, Чорне та Хатнє на Харківщині.

Війна новини 6 травня 2023 - головне

Напередодні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що готовий передати позиції "вагнерівців" у Бахмуті бійцям глави Чечні Рамзана Кадирова. За словами кухаря Путіна, у "Ахмата" "найімовірніше є всі можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси" для цього. Передачу позицій планують почати "негайно".

Однак у Збройних силах України його слова спростовують і називають "блефом". ЗСУ все ще утримують частину Бахмута.

На думку експерта Олександра Коваленка, у такому разі ворогу довелося б перекидати до міста ще близько 4 тисяч "кадирівців", що неминуче призвело б до конфлікту з російськими регулярними військами.

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