У Бахмуті тривають важкі бої. Заява Євгена Пригожина про снарядний голод у "Групи Вагнера" є блефом. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN.
"Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на день. Тому [слова Пригожина] — це повний блеф", - заявив він.
Череватий також зазначив, що ЗСУ все ще утримують частину Бахмута.
"Там нічого не змінилося, позиційна війна триває. Якогось великого прориву противник не домігся", — заявив спікер.
Що заявив Пригожин
Днями ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин після довгої перерви відновив жорстку критику російського військового командування. В опублікованому відеоролику він показав гори трупів своїх найманців і заявив, що вони загинули через дефіцит снарядів.
Пізніше Пригожин опублікував нове відео, в якому заявив про намір вивести "Групу Вагнера" з Бахмута 10 травня. Попередньо вже досягнута домовленість, що на їх місце зайдуть кадировці.