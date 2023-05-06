Ватажок вагнерівців збрехав про дефіцит боєприпасів у росіян в Бахмуті.

У Бахмуті тривають важкі бої. Заява Євгена Пригожина про снарядний голод у "Групи Вагнера" є блефом. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі CNN.

"Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на день. Тому [слова Пригожина] — це повний блеф", - заявив він.

Череватий також зазначив, що ЗСУ все ще утримують частину Бахмута.

Відео дня

"Там нічого не змінилося, позиційна війна триває. Якогось великого прориву противник не домігся", — заявив спікер.

Що заявив Пригожин

Днями ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин після довгої перерви відновив жорстку критику російського військового командування. В опублікованому відеоролику він показав гори трупів своїх найманців і заявив, що вони загинули через дефіцит снарядів.

Пізніше Пригожин опублікував нове відео, в якому заявив про намір вивести "Групу Вагнера" з Бахмута 10 травня. Попередньо вже досягнута домовленість, що на їх місце зайдуть кадировці.

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