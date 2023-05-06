Передачу позицій планують почати "негайно".

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що готовий передати позиції "вагнерівців" у Бахмуті бійцям глави Чечні Рамзана Кадирова.

У своєму Telegram-каналі Пригожин заявив, що Кадиров погодився встати на позиції "Вагнера" в Бахмуті.

За словами кухаря Путіна, у "Ахмата" "найімовірніше є всі можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси" для цього. Передачу позицій планують почати "негайно".

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"Щоб о 00:00 10 травня, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця встали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут. У Бахмуті залишилося трохи більше двох квадратних кілометрів. Бахмут буде узятий, безсумнівно, силами "Ахмат", - заявив Пригожин.

Вихід "Вагнера" з Бахмута

Як повідомляв УНІАН, 5 травня, Пригожин оголосив, що 10 травня його бойовики будуть виведені з Бахмута, окупувати який вони намагалися з літа 2022 року.

Напередодні, 4 травня, він поскаржився на нестачу боєприпасів і колосальні втрати серед його бойовиків.

У ЗСУ обережно ставляться до заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про виведення бойовиків з Бахмута, оскільки вони можуть мати окрему мету. Крім того, у "вагнерівців" закінчуються бойовики і триває внутрішнє протистояння в російському військовому керівництві.

У той же час в ISW підкреслили, що Міноборони Росії змінило пріоритет на полі бою, перемістивши оперативний фокус з захоплення Бахмута на підготовку до українського контрнаступу.

Правитель Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в разі відступу "групи Вагнера" з Бахмута, їх місце в місті займуть чеченські бойовики.

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