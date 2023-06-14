Олександр Сирський продемонстрував точність роботи захисників України.

Українські військові активно працюють по всій лінії фронту. Снайпери беруть участь у жорстоких боях з російськими окупантами на Бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський у Telegram показав роботу снайперів 8-го окремого полку спеціального призначення.

На оприлюднених кадрах видно, як воїни точними пострілами ліквідували кілька окупантів в районі Бахмута.

Бої за Бахмут - останні новини

Солдати армії Російської Федерації майже 10 місяців вели бої за українське місто-фортецю. За цей час загарбники кілька разів оголошували про захоплення Бахмута, але попри це українські військові продовжують давати росіянам по зубах.

12 червня заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень на Бахмутському напрямку захисники України просунулися на правому фланзі на 3,5 км, а на лівому - на 1,5 км. за її словами, загальна площа звільненої від російських окупантів території становить 16 кв. км.

Крім того, генерал-полковник Олександр Сирський показав яскраве відео, на якому видно, як росіян знищують на позиціях.

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