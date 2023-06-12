Українські військові звільнили від російських загарбників сім населених пунктів.

Протягом минулого тижня українські захисники та захисниці звільнили 90 квадратних кілометрів територій (для порівняння - це площа міста Хмельницький, - УНІАН) та 7 населених пунктів.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, за минулий тиждень під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км.

За її словами, площа території, взятої під контроль, становить 90 квадратних кілометрів.

Зокрема, звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне

Як уточнив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, зі звільнених на Донеччині, - Сторожового, Благодатного та Нескучного, - евакуювали 11 людей. Їх доправили в безпечні місця області.

Звільнення українських територій

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів у соцмережах почала поширюватися інформації про старт контрнаступальних дій української армії. Зокрема, британська розвідка повідомляла, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на кількох напрямках.

Згодом, початок контрнаступу підтвердив й президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що українські військові налаштовані позитивно.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові досягли успіхів і звільнили низку населених пунктів, хоча росіяни намагаються применшити значення втрати контролю над ними.

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