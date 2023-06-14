Російські окупанти дотепер мають намір повністю окупувати Донецьку і Луганську області. Відповідно, найчастіше наступали на цій ділянці фронту - за добу тут відбулось 28 бойових зіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Вказується, що росіяни провалили наступи на Лиманському напрямку - в районах Веселого та Роздолівки, а також на Бахмутському - у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, а на Мар'їнському наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі Мар'їнки
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
Контрнаступ ЗСУ - головне станом на ранок 14 червня
Інститут вивчення війни повідомляє про просування ЗСУ на трьох напрямках. Україна, на думку експертів, має обмежені територіальні успіхи. Всього з початку контрнаступу звільнено понад 100 кв. км території.
За словами українських військових, Росія зазнає дуже великих втрат. Хоча і в України є втрати - відомо про ураження російською артилерією перших Leopard і Bradley в бою під Запоріжжям.
Війна новини - актуальне
Росія продовжила завдавати ударів по цивільних. Зокрема, вночі країна-агресорка випустила крилаті ракети "Калібр" у напрямку Одеси. Відомо про загиблих та поранених, а також руйнування міської інфраструктури.
Крім того, напередодні РФ завдала удару по Кривому Рогу. Унаслідок підступної атаки ворога тоді загинули 11 людей, ще понад 20 отримали поранення.