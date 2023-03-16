Українські воїни завдали супротивнику нових втрат на Донбасі.

У ніч на четвер, 16 березня, на Бахмутському напрямку Сили спеціальних операцій Збройних сил України ліквідували чотирьох російських окупантів, ще три супротивника зазнали поранень.

Супротивник зазнав втрат та відмовився від штурмовий дій на цю ніч, йдеться на каналі ССО у Telegram. За даними Сил спецоперацій ЗСУ, на Бахмутському напрямку окупанти вкотре закидали позиції українських воїнів тілами.

"Оператори ССО України знищили чотирьох окупантів, ще три було поранено… Перехоплені переговори противника підтвердили результат нашої роботи", - йдеться у повідомленні.

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Бої за Бахмут - зараз це варто знати

Місто Бахмут Донецької області вже тривалий час залишається епіцентром бойових дій. Вороги не припиняють намагатися окупувати Бахмут, хоч і зазнають втрат. Українські воїни, зокрема, воюють з членами російської приватної військової компанії "Вагнера".

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що у Бахмуті та біля нього є ворожі сили, які, схоже, зараз не надто задіяні у бойових діях. Аналітики також попередили, що РФ може задіяти у боях 2-гу мотострілецьку дивізію.

Варто зазначити, що за даними британської газети The Guardian, оприлюднених на початку березня, у боях за Бахмут Росія вже втратила до 30 тисяч своїх посіпак.

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