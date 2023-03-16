Наступ "вагнерівців" все ближчий до кульмінації, вважають американські аналітики.

У місті Бахмут Донецької області та біля нього є сили російських загарбників, які зараз, схоже, не надто задіяні у боях.

Супротивник також може кинути в бій 2-гу мотострілецьку дивізію чи збройні формування, перекинуті з інших ділянок фронту, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиками, наступальні дії російської приватної військової компанії "Вагнера" все ближчі до кульмінаційного моменту, і військам РФ, імовірно, для запобігання кульмінації потрібно буде задіяти значну кількість резервних сил.

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"Можливо, їм вдасться це зробити, оскільки ISW помітив частини російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та навколо нього, які, схоже, не надто задіяні у бойових діях на даний момент…", - йдеться у матеріалі.

Аналітики вважають, що лише наступальних дій найманців не вистачить супротивнику, щоб окупувати Бахмут.

Ситуація в Бахмуті - зараз це варто знати

Місто Бахмут стало епіцентром бойових дій. Бої за місто тривають вже не один місяць, і росіяни там зазнають величезних втрат. Варто зазначити, що українська сторона вирішила посилювати Бахмутський напрямок.

Вранці 15 березня Генштаб Збройних сил України повідомив, що у Бахмуті йдуть постійні позиційні бої.

На початку березня британська газета The Guardian, посилаючись на західних чиновників, писала, що втрати Росії під час спроб захопити Бахмут становлять до 30 тисяч загарбників.

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