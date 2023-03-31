Витрачені супротивником ресурси на захоплення міста та величезна кількість вбитих не виправдовують себе з точки зору військової доцільності, зазначили у Міноборони.

Українська оборона міста Бахмут у Донецький області призводить до того, що час грає проти російських загарбників.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram. "У Бахмуті час грає проти ворога. Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення. Адже витрачені ворогом на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих з точки зору військової доцільності не виправдовують себе", - наголосила Маляр.

Вона додала, що ворог не полишає свої плани та пішов на принцип, підняв ставки на шкоду собі. "Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", - зауважила заступниця міністра.

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Бої за Бахмут - зараз це варто знати

Супротивники вже тривалий час намагаються захопити Бахмут і зазнають величезних втрат. Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники відбили 22 атаки на Бахмут, ворог продовжує штурм міста.

Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо українська держава втратить Бахмут, то президент Росії Володимир Путін "продасть перемогу" росіянам, Китаю та Ірану.

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