Супротивник десятки разів за добу атакував Бахмут, зазначили у Генштабі.

Українські захисники за добу відбили понад 20 атак російських загарбників на місто Бахмут Донецької області, ворог продовжує штурм міста.

Супротивники наступають вже на п'яти напрямках, про це у п'ятницю, 31 березня, у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні. "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка", - йдеться у повідомленні.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового.

Відео дня

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, наші захисники відбили 22 атаки. Крім того, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Вранці 30 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивники зосередили основні зусилля на тому, щоб наступати на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Лиманському напрямках. Генштаб зазначив, що на цих напрямках українські воїни відбили понад 60 ворожих атак. За його даними, відбито 28 атак супротивника на Бахмут.

На Донбасі супротивник зазнає величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 172 900 загарбників.

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