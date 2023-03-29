Якщо Україна втратить місто Бахмут Донецької області, за яке йдуть запеклі бої з російськими окупантами, президент РФ Володимир Путін "продасть цю перемогу" своїм співвітчизникам, Ірану та Китаю.
Якщо лідер росіян "відчує якийсь запах крові", що українці слабкі - то буде "тиснути, тиснути, тиснути", розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.
"Якщо Бахмут здасться російським військам, їх президент Володимир Путін продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану", - попередив український лідер.
Глава держави підкреслив, що у разі поразки у Бахмуті наша влада зіткнеться з внутрішнім і зовнішнім тиском.
"Наше суспільство відчує втому... Наше суспільство буде підштовхувати мене до компромісу з ними", - попередив Зеленський.
Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати
За Бахмут вже не один місяць тривають запеклі бої. За відомостями західних ЗМІ, Росія під час бойових дій вже втратила до 30 тисяч своїх посіпак.
У Міноборони України попередили, що противник також проводить інформаційно-психологічні операції. Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог, зокрема, хоче підірвати довіру українців і військових до рішень командування щодо міста.