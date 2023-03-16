Росіяни готуються до відновлення наступу на Вугледар.

Російські війська продовжують штурмувати Бахмут та готуються до відновлення наступу на Вугледар.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки", - йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що ворожих обстрілів зазнали ряд населених пунктів Донецької області, зокрема, Бахмут, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк.

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В Генштабі повідомили, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Також ворог продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар, обстріляв, зокрема, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку, та Вугледар на Донеччині.

В повідомленні сказано, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. "Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка - Луганської", - зазначають в Генштабі.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Також ворог обстрілює райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Запоріжжя, а також Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Зимівник та Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Також російські окупанти обстріляли ряд населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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