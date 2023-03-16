Україна має результати в посиленні Британією оборонної та економічної підтримки.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком ситуацію на фронті, оборону Бахмута.

"Хороша розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!", - зазначив президент України у Telegram.

Позиція Великобританії щодо України - деталі

8 лютого прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів управління винищувачами західного виробництва.

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18 лютого Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю. Він має намір закликати лідерів G7 збільшити спроможність України зупинити російські сили.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про збільшення видатків на оборону. У найближчі два роки вони зростуть на 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько $6 мільярдів).

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