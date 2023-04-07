Дістатися до міста-фортеці можна тільки на спецтехніці.

Українські прикордонники показали "дорогу життя" в Бахмут. Через погоду дорога перетворилася на болото, в якому застряє техніка.

Державна прикордонна служба у своєму Telegram-каналі оприлюднили відео, як українські військові добираються до міста-фортеці Бахмут, за яке ведуться жорстокі бої. Через погоду проїхати може тільки спецтехніка.

Так, на кадрах видно, що бруду застрягла навіть броньована машина канадського виробника Roshel. Попри важкі умови, українські бійці не здаються, а на допомогу приходить важка броньована техніка.

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Бої за Бахмут - що відомо

В околицях Бахмута і в самому місті вже багато місяців йдуть важкі бої. Росіяни досі намагаються захопити місто-фортецю, але безуспішно. ЗСУ утримують свої позиції і продовжують обороняти населений пункт.

Британська розвідка повідомляє, що окупанти відновили деяку активність у боях за Бахмут. При цьому українські вонні показали, як виглядає поле бою після відбитого штурму "вагнерівців" на Бахмутському напрямку.

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