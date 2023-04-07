Аналітики зазначили, що росіяни просунулася до центру міста, а також захопили західний берег річки Бахмутка.

Останніми днями російські окупаційні війська відновили деяку активність у боях за Бахмут, якої не спостерігалася з кінця березня, коли їхнє просування значною мірою зупинилося.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки. Аналітики зазначили, що росіяни здобули деякі успіхи та просунулися до центру міста, а також захопили західний берег річки Бахмутка. Тепер, через таку ситуацію, як зазначили в розвідці, ключовий шлях постачання ЗСУ на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою.

"Російські регулярні сили, включаючи повітряно-десантні війська, ймовірно, посилили цей район, і Росія знову ефективніше використовує артилерію в цьому секторі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На тлі просування окупантів, у розвідці припустили існування реальної ймовірності того, що у Бахмуті найманці ПВК "Вагнер" та командири російського міноборони "призупинили ворожнечу та покращили співпрацю".

Ситуація в Бахмуті

У Бахмуті тривалий час йдуть важкі бої. Попри зусилля росіян, їм не вдається захопити місто. Деякий час тому на Ставці у Зеленського було вирішено обороняти це місто.

Раніше стало відомо, що росіянам вдалося захопити будівлю мерії міста і вони продовжували просуватися у центр.

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