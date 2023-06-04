Секретар РНБО вказав, що з 1 вересня в районі міста-фортеці Сили оборони ліквідували 22 816 росіян.

Втрати Російської Федерації у боях навколо Бахмута з вересня 2022 року у 7,5 разів більші, ніж сил оборони України. Оборона міста-фортеці триває 10 місяців.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були в 7,5 разів менші", - розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв’ю італійському виданню Corriere, відповідаючи на запитання, чому Україна так відчайдушно захищала Бахмут.

При цьому він зазначив, що Україна не маємо права здавати свої міста

Відео дня

Втрати Росії в Україні - останні новини

Втрати окупантів серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 орієнтовно складають 209 940 осіб. Лише за минулу добу сили оборони знищили 470 окупантів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

У березні секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, коментуючи чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, сказав, що на ньому порушувалося питання військових втрат Росії, зокрема у боях навколо Бахмута.

За словами секретаря РНБО, цей "скажімо так, перерахунок – один до сімох на нашу користь".

Вас також можуть зацікавити новини: