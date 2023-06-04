Головне завдання кулеметника - придушення ворога, щоб піхота змогла просунутися вперед.

Українські військові продовжують обороняти місто-фортецю Бахмут у Донецькій області попри всі заяви російських окупантів про його захоплення. Наші безстрашні воїни вступають у ближній бій із загарбниками, щоб звільнити українську землю.

Благодыйний фонд "Магічні птахи" у Facebook показав відео роботи кулеметника в ході одного з боїв в районі Бахмута. На оприлюднених кадрах видно, що вся територія поцяткована слідами від ударів російської артилерії.

На відео українські захисники спочатку групуються. Після отримання команди група висувається вперед на позиції росіян одночасно ведучи вогонь. У свою чергу кулеметник із захищеної позиції прикриває піхоту щільним вогнем, щоб у ворога не було шансів відбити наступ Сил оборони.

Бої за Бахмут - останні новини

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про виведення 99% своїх підрозділів з Бахмута. При цьому він уточнив, що військові Міноборони РФ залишило найманцям "сюрприз", замінувавши шляхи вздовж доріг зарядами "Змій Гориничів" і протитанкових мін, щоб їх лаквідувати.

Військовослужбовець і снайпер ЗСУ Роман Трофимець підтвердив, що в районі Бахмута Російські окупанти замінили підрозділи ПВК "Вагнер" на регулярні російські війська.

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