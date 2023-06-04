Знищено десятки одиниць техніки ворога.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у війні проти України.

Сили оборони за добу знищили 470 окупантів, йдеться у зведенні. Відтак втрати окупантів серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 орієнтовно склали 209 940.

Крім цього загальні бойові втрати противника включають:

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– танків ‒ 3837 (+8);

– бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10);

– артилерійських систем – 3555 (+22);

– РСЗВ – 583 (+1);

– засобів ППО ‒ 344 (+2);

– літаків – 313;

– гелікоптерів – 298;

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);

– крилаті ракети ‒ 1132;

– кораблів / катерів ‒ 18;

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16),

– спеціальної техніки ‒ 479 (+4).

Втрати РФ у війні проти України - останні новини

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляв Генштаб.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.

Крім цього, знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу "Ланцет".

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