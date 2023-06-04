Генеральний штаб Збройних Сил України оновив дані про загальні бойові втрати російських окупантів у війні проти України.
Сили оборони за добу знищили 470 окупантів, йдеться у зведенні. Відтак втрати окупантів серед особового складу з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 орієнтовно склали 209 940.
Крім цього загальні бойові втрати противника включають:
– танків ‒ 3837 (+8);
– бойових броньованих машин ‒ 7512 (+10);
– артилерійських систем – 3555 (+22);
– РСЗВ – 583 (+1);
– засобів ППО ‒ 344 (+2);
– літаків – 313;
– гелікоптерів – 298;
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);
– крилаті ракети ‒ 1132;
– кораблів / катерів ‒ 18;
– автомобільної техніки та автоцистерн – 6305 (+16),
– спеціальної техніки ‒ 479 (+4).
Втрати РФ у війні проти України - останні новини
За минулу добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляв Генштаб.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.
Крім цього, знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу "Ланцет".