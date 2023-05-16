Росіяни використовували установки, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів.

У передмісті Бахмута Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили дві ворожі установки для розмінування УР-83П та 1300 кг тротилу.

"Працює Армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе "Пегас". Результат — знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих "Змій Горинич". А ще — 1300 кг тротилу", - повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

За словами Федорова, ворожу техніку знищено у передмісті Бахмута.

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"Росіяни використовували установки, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів. Тепер "Змій Горинич" — це купка мотлоху", - зазначив міністр.

"Армія дронів" в Україні - останні новини

Українська армія активно застосовує дрони у війні з російськими окупантами. БПЛА використовують для знищення ворожої техніки та живої сили.

Безпілотники не тільки допомагають звільнити українську землю, але й беруть у полон російських військових. Так, 9 травня за допомогою дрона українські захисники взяли в полон окупанта. Зокрема, ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися.

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