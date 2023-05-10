Загарбник помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися.

У Бахмуті Сили оборони України взяли в полон російського окупанта за допомогою дрона. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Воїни роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка взяли в полон російського військового завдяки дрону", - заявив він.

За словами Федорова, подія сталася у Бахмуті вчора, 9 травня.

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"Ворог помітив безпілотник та почав жестами показувати бажання здатися. Піхота та розвідники супроводжували його аж до українських позицій", - поінформував міністр.

Цей кейс, як додав Федоров, доводить, що дрони в сьогоднішній війні відіграють дуже важливу роль. За допомогою них здійснюєтьсч розвідка, коригування артилерії, знищення техніки та навіть взяття окупантів у полон.

Бої за Бахмут і Мар'їнку - що коїться на фронті

Згідно з ранковим зведенням Генштаб, російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там росіяни провели 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Продовжують просуватися рашисти і в самому місті. Як зазначив Інститут вивчення війни, росіяни просунулися далі в західній частині міста. За деякими даними, підсумували аналітики, "вагнерівці" безуспішно намагалися прорватися до Хромового і активно блокувати українські наземні логістичні лінії в Бахмут.

Водночас спостерігається низька вмотивованість перекинутих до Бахмута вже у деградованому стані російських підрозділів. Напередодні було підтверджено втечу з-під Бахмута 72-ї бригади ЗС РФ - це оголило фланг "вагнерівців" і спричинило "м'ясорубку" серед найманців Пригожина.

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