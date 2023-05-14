Микита Шандиба вказав на логістичні проблеми російських загарбників.

Ситуація в районі Бахмута залишається важкою і напруженою, але українським захисникам вдалося звільнити близько 6 кв.км. території. Росіяни тікають з позицій та здаються в полон, коли Сили оборони йдуть на штурм.

"Зараз повільно, але просуваємося, а на окремих ділянках ворог біжить. Також є випадки здачі в полон. Нам протистоять в основному мобілізовані військові спереду, а ззаду піхоти - мобілізованого м'яса - стоїть вже "Вагнер", батальйон "Ахмат". Ці військові зовсім не мотивовані", - розповів керівник прес-служби 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба в ефірі телемарафону.

За його словами, у росіян великі проблеми із забезпеченням – не вистачає продуктів і боєприпасів. Він зазначив, що днями українські бійці взяли в полон російського військового, який не їв кілька днів.

Відео дня

"Полонений, якого взяли на відео, не їв чотири дні. Їх не забезпечують ні продуктами, ні боєприпасами, нічим. Вони не розуміють, чому та за що вони там стоять... На відео у російського бійця був вибір – або задвухсотитися самостійно, або здатися в полон. Він обрав життя, а його колега, який був в окопі, себе підірвав", - пояснив Шандиба.

Також він зазначив, що 9 травня для росіян в Бахмуті стало переломною датою, після якої "почало складатися враження, що вони передумали забирати його повністю, менше прикладають зусиль до оборони". Військовий підкреслив, що загарбники вже починають сипатися й будуть сипатися далі.

Бої за Бахмут - останні новини

14 травня аналітики американського Інституту вивчення війни відзначили, що захисники України досягли успіхів в районі Бахмута. Вони вказали, що бійці ЗСУ мають успіхи біля села Курдюмівка, а також просунулися в бік Кліщіївки.

У свою чергу командир штурмової бригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель розповів, що росіяни відступають біля Бахмута.

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