Також в районі Новодарівки Запорізької області окупнати безуспішно намагалися відновити втрачене положення.

Росіяни сьогодні наступали на трьох напрямках, від початку доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема на Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Роздолівки, на Бахмутському - в районах Григорівки та Міньківки Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках в наступ ворог не йшов, але вдався до нанесення авіударів по населеним пунктам. На Куп’янському напрямку - гатив з артилерії та мінометів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Так, минулої доби, в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області.

Війна в Україні - головне

Вчора заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що східне угруповання військ ЗСУ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно.

Йшлося про напрямки Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед, додала вона.

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