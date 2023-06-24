На всіх напрямках є просування ЗСУ вперед.

Східне угрупування ЗСУ розпочало наступ одночасно на декількох напрямках сьогодні, підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Йдеться про Оріхово-Василівку, Бахмут, Богданівку, Ягідне, Кліщіївку, Курдюмівку. На всіх напрямках є просування вперед.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись.

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Водночас на півдні на усіх напрямках наступу тривають важкі бої. За словами Маляр, на цій ділянці фронту ворог в обороні й докладає чимало зусиль, щоб зупинити наступальні дії ЗСУ. Водночас РФ зазнає значних втрат особового складу, озброєння та техніки.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на фронті

Експертами та західними військовими спостерігається певне просування українських сил на фронті з початку червня, з чого Захід зробив висновки, що ЗСУ нібито вже розпочали контрнаступ.

Протягом цього часу офіційно підтверджено звільнення вже 8 населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей. Втім, невідомо, де ЗСУ завдадуть ворогу "головного удару".

Водночас інша частина експертної спільноти вказувала, що наразі може йтися хіба про розвідування Україною "слабких місць" в розгалуженій системі оборони свого противника.

Розвідувальні бої даються Україні важко, зізнаються самі військові в коментарях західним ЗМІ. Відомо, що в боях біля Малої Токмачки 47-ма бригада втратила перші Leopard і Bradley, а в 37-й у ході звільнення чотирьох населених пунктів в Донецькій області з близько 50 людей 30 не повернулися - були вбиті, поранені або взяті в полон противником. П'ять одиниць бронетехніки підрозділу були знищені протягом першої години.

Проблемою для ЗСУ як і раніше залишаються оборонні споруди росіян і нестача боєприпасів у порівнянні з противником. До того ж, окупанти навмисне підірвали Каховську ГЕС, щоб уникнути форсування Дніпра українськими силами. А це, на думку президента Чехії, вплине на весь фронт.

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