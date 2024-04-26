Російські війська намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги.

Російські окупанти становлять реальну загрозу захоплення Часів Яру, хоча це, можливо, й не буде швидко.

Як наголошують аналітики ISW, захоплення Часового Яру дозволить загарбникам розпочати наступ проти міст, які формують значний оборонний пояс ЗСУ в Донецькій області. За словами експертів, це також відкриває російським військам найближчі перспективи для оперативно значущого просування вперед.

Крім того, тактичні переваги можуть їм надати й наступальні операції на захід від Авдіївки. Російські війська в районі цього міста залишаються приблизно за 30 кілометрів від їхньої оперативної цілі в Покровську і приблизно за 17 кілометрів від відносно великих сіл на схід від нього.

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Однак аналітики заспокоюються, що навіть якщо РФ змусить Сили оборони відступити на позиції далі на захід, нинішні російські успіхи на північний захід від Авдіївки навряд чи стануть оперативно значущими в найближчій перспективі.

Однак на Часів Яр тиск є більшим. Окупанти, які зараз перебувають на східних околицях міста, активізували зусилля із захоплення з березня 2024 року.

Російські війська намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги, яка значно покращить обороноздатність ЗСУ найближчими тижнями. Російське військове командування може активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки ця територія надає більше можливостей для швидкого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну незначущість цих успіхів.

Війна в Україні - бої за Часів Яр

Як писав NYT, російські окупаційні війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог готовий кидати в бій незліченну кількість бійців, проте той факт, що в Україну надходять додаткові постачання допомоги, може дозволити українським командирам зануритися в резерви та протистояти натиску.

Військовий та політолог Кирило Сазонов зазначив, що російські окупанти знищують та випалюють до тла Часів Яр.

"Росіяни вже два-три тижні дуже щільно лізуть. Вночі знову ворог використовував фосфор. Росіяни зносять і випалюють Часів Яр. Напевно, з містом вони хочуть зробити те, що свого часу зробили з Авдіївкою, Бахмутом, Соледаром, Маріуполем. Хоча деякі хлопці кажуть, що відчувають, що Росія вже працює на рівні максимуму своїх можливостей. Відчувається, що в них уже теж не вистачає боєприпасів", - зазначив експерт.

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