Там лінія фронту відносно стабільна і немає жодної ділянки, де ворогу вдалося вклинитися.

У російських окупантів вкрай мало шансів на успіх по захопленню Часового Яру до 9 травня і загалом.

Про це заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко сказав в ефірі телемарафону. "Противник кожного дня намагається атакувати на всіх напрямках поблизу Часового Яру, південніше міста, вздовж шосе, намагається повністю захопити селище Іванівське. В основному без просування", - зазначив він.

Також він розповів, що противник тисне піхотними групами, іноді застосовує бронетехніку – кілька БМП та один – два танки . "Наразі лінія фронту відносно стабільна і підрозділи ЗСУ не мають жодної ділянки, де ворогу вдалося вклинитися і суттєво змінити наше бойове шикування", - наголосив Тарасенко. Він розповів, що противник намагається перешкодити заходу на позицію бійцям Сил оборони, щоб замінити особовий склад, зокрема, використовуючи вночі FPV –дрони.

Відео дня

Тарасенко повідомив, ворог максимально намагається ускладнити логістику для того, щоб виснажити українських бійців і очевидно просунутися хоча б на якомусь напрямку більш суттєво. За його словами, противник намагається використати всі доступні їм вогневі засоби, всі методи ведення загальновійськового бою для того, щоб підтримати свою піхоту.

Ситуація в районі Часового Яру

Видання The Wall Street Journal пише, що українські війська, які значно поступаються російським за чисельністю і озброєнням, намагаються утримати Часів Яр достатньо довго, щоб дочекатися свіжої зброї зі США. Зазначають, що якщо Україна втратить місто, то ворог отримає вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.

Зазначають, що поки українські війська в Часовому Ярі чекають на зброю, бомби знищують будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається.

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