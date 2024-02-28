Вона зазначила, що окупанти хоч і проводять "м'ясні штурми", але можливостей у них дедалі менше.

Російські окупанти продовжують проводити в Кринках "м'ясні штурми" без підтримки бронетехніки. Командування загарбників не можуть провести ротацію на цій ділянці фронту.

"Ворог дійсно побачив, що звіт Шойгу по Кринках, який прозвучав у Кремлі, не відповідає географічним подробицям цієї території. Після його переможного звіту окупанти продовжили штурмувати не самі себе, а наші позиції. І за минулу добу спромоглися тільки на один штурм тому, що не назбирали більше ентузіастів, готових піти і не повернутися", - розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк у коментарі "Еспресо".

Вона зазначила, що росіяни продовжують м'ясні штурми без застосування бронетехніки в Кринках.

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"Через неможливість зараз провести ротацію підрозділів, у них залишається все менше можливостей проводити штурмові дії. Отже, чекаємо на наступну ротацію. Як правило, коли вони її здійснюють, то ті, хто ще не бував у цих штурмах можуть позмагатися на більшу кількість. Ми готові відбивати позиції і працюємо над розширенням плацдарму", - підсумувала Гуменюк.

Війна в Україні - ситуція в Кринках

Нещодавно Гуменюк розповіла, що Кремль намагається ліквідувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі Кринок до виборів.

Росії стає все складніше змушувати свої війська йти на штурми. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки і це дуже сильно нервує їхній особовий склад, який входить до складу штурмових груп.

Аналітики ISW заявили, що брехливі заяви Кремля про Кринків мають створити враження, що армія РФ перемагає, щоб покращити рейтинг Путіна, але й деморалізувати Україну.

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