Українські БПЛА вдень та вночі контролюють плацдарм на Лівобережжі.

Через шість місяців після форсування Дніпра та захоплення плацдарму в селі Кринки на лівому березі, українська морська піхота — переважно 35-та бригада — не лише утримує свої позиції, але й повільно йде до сусіднього поселення Козачі Лагері.

Як повідомляє Forbes, на окупованому березі боротьба відбувається за кожен будинок та вулицю. Часто домінує та сторона, яка має більше дронів та контролю у повітрі над певними територіями. Це одна з причин, чому ЗСУ досягали найбільших успіхів у Кринках та навколо них одразу після ліквідації операторів ворожих БПЛА.

"Дрони-бомбардувальники нашої групи не тільки бомбардують вночі... але й, навіть здебільшого, забезпечують матеріально-технічне забезпечення: скидають боєприпаси, їжу та воду, медичне забезпечення тощо", – написав український оператор безпілотника з позивним "Kriegsforscher".

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За словами журналістів, технології є ключовим фактором у цій війні. Минулої осені саме українські РЕБ, оснащені потужними засобами радіоперешкод, підготували поле бою в Кринках, за кілька тижнів до того, як перші морські піхотинці форсували Дніпро. Сили оборони приземлили достатньо російських БПЛА, щоб морська піхота могла переправитися через річку та встановити свій плацдарм.

Водночас власні "глушилки" росіян працюють не так добре. В результаті українські БПЛА мають більшу свободу навколо Кринок. Українські безпілотники-розвідники цілодобово несуть варту, стежачи за окупантами на південь від села — моторизованою дивізією, повітряно-десантною дивізією, двома бригадами морської піхоти та механізованою бригадою.

Вночі українські дрони "Баба Яга" бомблять російські збірні пункти та засівають дороги мінами, а вдень наші БПЛА першими реагують під час спроб ворога штурмувати позиції.

З жовтня загарбники втратили 222 одиниці техніки, намагаючись відбити Кринки. На фронті зростає кількість 60-річних танків Т-62, які Кремль витягнув із довгострокового зберігання, щоб замінити частину знищеного озброєння.

ЗСУ переважно воюють піхотою і втратили у в районі цього населеного пункту лише 47 одиниць техніку. Сили оборони частіше використовують свої гаубиці з правого берега Дніпра. Односторонній коефіцієнт втрат свідчить про дезорганізацію російських сил на півдні України, а також про надзвичайну хоробрість українських морських піхотинців у Кринках.

Як зазначається, цей населений пункт має надзвичайну пропагандистську цінність. Минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав, що російські війська захопили плацдарм. Ця ситуація одна з причин, чому у Кринках дуже цінується встановлення прапорів.

Так, 13 лютого безстрашний український морпіх піднявся на водонапірну вежу в західних Кринках і прив'язав до поруччя український прапор. Вже за тиждень двоє російських солдатів, ризикуючи життям, прибігли у східні Кринки, щоб встановити власний прапор.

Однак того ж дня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ в Кринках "продовжують зміцнювати та працювати над розширенням плацдарму". Нещодавно російський військовий кореспондент "Романов" заявив, що морська піхота України просунулася на невелику відстань у бік Козачих Лагерів.

"Немає лінії фронту зі стійкою обороною", – написав він.

Війна в Україні - останні новини про Кринки

Нещодавно Гуменюк розповіла, що Кремль намагається встигнути ліквідувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі Кринок до моменту проведення виборів.

Росії стає все складніше мотивувати свої війська штурмувати український плацдарм у Кринках. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки і це дуже сильно нервує їхній особовий склад, який входить до складу штурмових груп.

В ISW заявляли, що брехливі заяви Кремля про Кринки мають на меті створити враження, що окупаційна армія перемагає. Це має не тільки покращити рейтинг Путіна, а й деморалізувати Україну. Але при цьому така риторика може створити завищені очікування, які російська армія не зможе виправдати.

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