Мета подібних заяв, створити враження, що загарбники перемагають в Україні.

Заява Кремля про захоплення села Кринки на лівому березі Херсонської області була передчасна і зроблена для посилення інформаційного ефекту перед президентськими виборами у березні.

Як повідомляє ISW, представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала зусилля окупантів щодо знищення українського плацдарму спробою РФ досягти інформаційної мети перед виборами в Росії, а міністр оборони Росії Сергій Шойгу схарактеризував зусилля країни-агресорки на цій ділянці фронту як аналогічні до захоплення Авдіївки.

За словами аналітиків, Кремль не поспішає заявляти, що РФ перехопила ініціативу на полі бою. Це може бути пов'язане з побоюваннями, що Росія не зможе втримати досягнуті успіхи. Водночас Шойгу оголосив про "кінець" українського контрнаступу, щоб продемонструвати, що загарбники мають ініціативу.

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На думку експертів ISW, готовність Кремля обговорювати наступ росіян в Україні може свідчити про впевненість російської влади у перспективах окупантів та зусилля щодо підтримки власних наративів про війну з наближенням президентських виборів. Зокрема, ворог хоче підвищити рейтинг президента РФ Володимира Путіна.

Водночас, як наголошують в Інституті вивчення війни, не всі бойові перемоги, про які каже РФ, відповідають дійсності. Їхня мета просто створити враження, що окупаційна армія перемагає. Це має не тільки покращити рейтинг Путіна, а й деморалізувати Україну. Але при цьому така риторика може створити завищені очікування, які російська армія не зможе виправдати.

Війна в Україні - що відомо про Кринки

6 лютого з'явилось відео, на якому українські військовослужбовці підняли державний прапор України у Кринках на лівому березі Херсонській області.

Вчора, 20 лютого, Шойгу доповів Путіну, що селище Кринки у Херсонській області "перейшло під контроль" російських загарбницьких військ. Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра.

Українські військові зазначають, що за добу загарбницькі війська здійснили одну спробу штурму та зазнали суттєвих втрат. Не маючи успіху в штурмових діях на лівому березі Херсонщини, ворог вдався до маніпуляцій та брехні.

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