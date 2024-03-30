Речниця Сил оборони півдня зазначила, що окупанти підтягують резерви з тилу.

Російські окупанти зазнають величезних втрат на лівому березі Херсонської області в Кринках. Росіянам доводиться підтягувати резерви, бо вони втрачають 60-70% своїх штурмових груп.

"Якщо в Запорізькому напрямку облаштована вся ситуація - від ландшафту до скупчення військ для того, щоб регулярно проводити штурми. То на Херсонському напрямку, де в районі Кринок ворог безуспішно вже багато місяців намагається вибити наших із плацдарму, тут найскладніша ситуація в них (росіян - УНІАН) із формуванням штурмових підрозділів", - зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі FREEДОМ.

За її словами, росіяни підтягують резерви з тилу, з третьої лінії оборони, тому що під час штурмів у районі Кринок не повертається близько 60-70% штурмовиків ворога.

Відео дня

"Такі серйозні втрати для ворога - це щоразу, окрім реального знищення особового складу, це і ще серйозна деморалізація в морально-психологічному плані", - підсумувала Гуменюк.

Бої на Півдні - останні новини

На Півдні України штурмів стало вдвічі більше. У Силах оборони півдня України 28 березня зазначили, що на Оріхівському та Херсонському напрямках за добу російська армія втратила майже 180 солдатів і десятки одиниць озброєння та техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: