Ворог втратив 65 одиниць озброєння та військової техніки на Півдні України.

На Оріховському та Херсонському напрямках за добу російська армія втратила майже 180 солдатів та десятки одиниць озброєння та техніки. Про це розповіли у Силах оборони півдня України.

"На Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Роботине та Старомайорське окупанти здійснили 4 штурми, успіху не мали. На лівобережжі Дніпра Херсонщини окупанти наважились на 1 штурм, але і він був невдалим. Традиційно зазнавши втрат, окупанти відійшли на свої вихідні позиції", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом бойової доби ЗСУ отримали підтвердження про те, що на зазначених напрямках армія противника скоротилася на 178 солдатів. Це втрати, які окупанти зазнали через невдалі штурми та вогневе ураження по своїх місцях дислокації, позиціях та тилах.

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Також таким чином ворог втратив 65 одиниць озброєння та військової техніки. Це - зенітно-ракетний комплекс "Бук", 8 гармат, 3 міномети, станція радіоелектронної боротьби, 40 одиниць автобронетехніки, комплекс відеоспостереження "Муром-М", 3 розвідувальні БпЛА, 7 станцій аерофотофіксації та човен.

"Знищено ще один спостережний пункт, 3 польові пункти боєпостачання, місце зберігання ПММ та пункт управління БпЛА", - додали у ЗСУ.

Йдеться, що кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії противника перебувають у пунктах базування.

Водночас окупанти протягом бойової доби на Оріхівському напрямку завдали три авіаційні удари, застосувавши 5 керованих авіабомб та 2 некеровані авіаційні ракети. Жертв серед населення немає.

Проти населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей загарбники застосували 262 FPV-дрони, 5 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 235 осколкових боєприпасів. Внаслідок загинула цивільна людина, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено приватні житлові будинки на Херсонщині та господарчу споруду в приватному житловому секторі на Миколаївщині.

Окрім того, ворожі війська з артилерії 12 разів гатили по Херсону. Також обстріляні Станіслав, Одрадокам’янка, Михайлівка, Золота Балка, Дудчани, Нововоронцовка, Гаврилівка, Веселе, Качкарівка, Антонівка, Дніпровське, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Берегове та Білозерка. Через це поранено людину, пошкоджено адмінбудівлі, приватні будинки, припортову інфраструктуру, об’єкти критичної інфраструктури, торговельний центр, господарські споруди та автомобіль.

На Запоріжжі російською артилерією обстріляні Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, Малинівка, Роботине, Новоандріївка, Чарівне, Полтавка, Рівнопіль, Оріхів та П’ятихатки - пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, на Дніпропетровщині - Нікополь, Марганецька та Покровська громади, через що загинула 1 цивільна особа, 1 поранено. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, цивільний автомобіль та лінії електропередач.

Бої на Півдні - останні новини

На Півдні України штурмів стало удвічі більше. Так, протягом попередньої бойової доби на лівобережжі Дніпра Херсонщини російські окупанти наважилися на три штурми позицій ЗСУ, які виявилися невдалими - противник зазнав втрат - близько трьох десятків убитими та пораненими.

На Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Роботино, Мала Токмачка та Старомайорське ворог провів 7 штурмів, але і тут успіху не мав.

Загалом за той період Сили оборони отримали підтвердження про те, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 116 солдатів. Також виведено з ладу 31 одиницю озброєння та військової техніки.

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