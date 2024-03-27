На Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало протягом доби на 116 окупантів.

Протягом останньої доби російська армія удвічі збільшила кількість штурмів у районі Кринок та на Оріховському напрямку.

"На лівобережжі Дніпра Херсонщини окупанти наважилися на три штурми позицій ЗСУ, які виявилися невдалими. Наші бійці утримали позиції, противник зазнав втрат - близько трьох десятків вбитими та пораненими – й повернувся на свої вихідні позиції", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Йдеться, що на Оріхівському напрямку в районі населених пунктів Роботине, Мала Токмачка та Старомайорське ворог провів 7 штурмів, але і тут успіху не мав.

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Загалом за останню бойову добу Сили оборони отримали підтвердження про те, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало протягом доби на 116 солдатів. Також виведено з ладу 31 одиницю озброєння та військової техніки: дві зенітно-ракетні комплекси "Бук"; 5 артилерійських систем; міномет; 2 станції радіоелектронної боротьби; комплекс відеоспостереження "Муром-М"; 18 одиниць автобронетехніки; станцію аерофотофіксації; човен. Також знищено 3 польові пункти боєпостачання.

Водночас окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. На Оріхівському напрямку ще й завдають авіаційних ударів. Зокрема, там протягом бойової доби загарбники тричі атакували авіацією, застосували 3 керовані авіабомби, а також спрямували некеровані авіаційні ракети.

"Однак, із погіршенням погоди дронова, і артилерійська активність дещо знизилась. Втім, удари по цивільних об’єктах і людях не припиняються", - наголошують військові.

За їх даними, проти населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей армія РФ застосувала 217 FPV-дронів, 4 ударні БпЛА типу "Ланцет" та скинула з БпЛА різних модифікацій 228 осколкових боєприпасів. Внаслідок на Херсонщині поранено 3 цивільні особи, пошкоджено багатоповерховий та приватний будинок, 2 цивільні автомобілі, що везли людям хліб і воду.

Також ворожі війська з артилерії тричі вдарили по Херсону, обстріляли Львове, Одрадокам’янка, Качкарівка, Республіканець, Тягинка та Кізомис, а в Запорізькій області - Червоне, Білогір’я, Щербаки, П’ятихатки Гуляйполе, Роботине, Малинівка, Новоандріївка, Левадне та Вербове. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

На Дніпропетровщині ворог теж чотири рази гатив з артилерії по Нікополю. Ще артилерійські обстріли зафіксовано у Червоногригорівській та Марівській громадах. Поранено цивільну особу, пошкоджено приватні будинки, крамницю та лінії електропередач.

За інформацією Сил оборони півдня, зараз кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії перебувають в пунктах базування.

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Нагадаємо, протягом попередньої бойової доби ЗСУ вдалося скоротити армію РФ на 125 солдатів та 37 одиниць озброєння та військової техніки (12 артилерійських систем, 19 одиниць автобронетехніки, 6 одиниць спеціальної техніки) на Оріхівському та Херсонському напрямках. За той же період противник здійснив чотири штурми на Оріхівському напрямку: по два – в районі Малої Токмачки та Старомайорського. Про штурми на лівобережжі не повідомлялося.

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