У Генштабі додали, що окупанти активно атакують з району Очеретиного. Ситуація напружена.

З початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, російські окупанти завдали 47 авіаударів, застосувавши 70 керованих авіабомб.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворог сконцентрував зусилля на Курахівському та Покровському напрямках. На останньому йдуть бої за населений пункт Новоолександрівка.

"Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території", - зазначили у Генштабі.

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Крім цього, за даними штабу, на Куп’янському напрямку тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

Захоплення Новоолександрівки: новини

Сьогодні проєкт DeepState розповсюдив дані, що росіяни окупували сусідню з Очеретиним Новоолександрівку і намагаються закріпитися на околицях села. DeepState зауважив, що окупантам вдалось наблизитися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Цього тижня розвідка Британії припускала, що окупанти, можливо, захопили село Новоолександрівка. У розвідці звертали увагу, що, взявши Новоолександрівку, росіяни зможуть впритул наблизитися до дороги Т-05-04, яка є головною для постачання ЗСУ.

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