Лише на Торецькому напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили 15 штурмів ворога.

Російсько-українська війна триває й окупант продовжує тиснути на позиції Сил оборони України на Торецькому напрямку, повідомив в ефірі телемарафону Назар Волошин – речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Останнім часом на цьому напрямку розпочалися активні бойові дії. Зокрема, ворог підтримує свої активні бойові дії ще й авіацією, яка завдає ударів КАБами на напрямку Горлівка-Торецьк. Минулої доби там ворог був активний – це 15 ворожих атак, які силами наших оборонців були відбиті. Зокрема, по Нью-Йорку та Торецьку ворог застосовував авіацію", – сказав Волошин.

Він також додав, що складною залишається ситуація і на Покровському напрямку, де протягом минулої доби окупанти 55 разів намагалися прорвати лінію оборони українських захисників.

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"Це райони населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Карлівка, Невельске, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка 1 та Новопокровськ. Там ворог намагався витісняти наші підрозділи, однак Сили оборони давали адекватну відсіч ворогу. Ворог задіював усі наявні засоби вогневого ураження – це й авіація й артилерія, й озброєння бойових машин, БПЛА, FPV-дрони", – додав Волошин.

Росія почала наступ на Торецьк: що відомо

Напередодні DeepState повідомили, що Росія активізувалася з Горлівки в напрямку населеного пункту Торецьк у Бахмутському районі Донецької області. Зокрема, в перший день окупанти взяли під контроль селище Шуми, насосну станцію та відвал 1.

Згодом цю інформацію підтвердив і Генштаб ЗСУ, додавши, що окупанти на цьому напрямку активно скидують КАБи зі своєї авіації.

Водночас із цим, аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що російські війська нарощують темпи своїх атак у Донецькій області, зокрема й в напрямку Торецьку. Водночас росіяни зменшують інтенсивність на півночі Харківської області. Це може свідчити про підготовку до літнього наступу або його початок.

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