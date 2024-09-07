Російський наступ на місто поки що втрачає темп.

Українські військові нарешті контратакують за п'ять-шість миль від Покровська та його життєво важливих ліній постачання. Тепер захоплення росіянами цього міста вже не здається неминучим.

Видання Forbes пише, що українські спостерігачі звинувачували в багатомісячному відступі оперативно-стратегічної групи "Таврія" на схід від Покровська не брак військ, а відсутність укріплень.

"Не так давно в суспільстві говорили про те, що перекидання додаткових бригад на Покровський напрямок нічого не змінить", - зазначає українська аналітична група Frontelligence Insight. "І ось ми бачимо, що це дійсно має значення".

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Не варто очікувати негайних кардинальних змін у районі Покровська. Поки що українські підкріплення - щонайменше, бригада Кара-Даг національної гвардії, 12-та бригада "Азов" і 93-тя механізована бригада - проводять невеликі контратаки, основний ефект яких полягає у сповільненні або незначному відкаті російських позицій.

Але росіяни не можуть дозволити собі втрачати темп. Кожен день, коли вони не просуваються вперед, - це день, коли українці можуть закріпитися і посилити свої позиції навколо Покровська перед прийдешньою зимою. Це має наслідки для війни в Україні.

"Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі воєнних дій у 2024 році", - прогнозує український Центр оборонних стратегій.

Запеклі дії бригади "Кара-Даг" у Селидовому, прифронтовому місті на південний схід від Покровська, можуть стати найзначнішими з останніх контратак. Уже кілька днів танки Т-64 бригади підривають і захоплюють російські танки та бойові машини, які намагаються проникнути до Селидового головною дорогою, що веде до міста зі сходу на захід.

Високий рельєф місцевості в Покровську і його околицях сприяє тому, що атакуючі сили прямують до нижніх південних підступів до міста. Це також спрямовує їх до Селидового, пік якого знаходиться приблизно на 100 футів нижче найвищої точки в Покровську.

Росіянам необхідно пройти через Селидове, щоб мати можливість завдати чіткого удару по Покровську.

"Без забезпечення безпеки в районі Селидового противник не зможе підтримувати свій наступ", - пояснили в CDS. "Але тепер, коли свіжі та добре оснащені українські війська перебувають у Селидовому і наступають, захоплення Покровська російськими військами, яке раніше здавалося неминучим, стає дедалі менш імовірним".

Бої за Покровськ - останні новини

За даними DeepState, у Покровському районі Донецької області ситуація трохи змінилася - стало відомо про те, що російським загарбникам вдалося просунутися вперед. Просування противника зафіксовано в місті Українськ Селидівської міської громади Покровського району, що розташоване приблизно за 30 кілометрів від міста Покровськ.

При цьому в Генштабі повідомили, що за минулу добу зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Курахівському напрямках.

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