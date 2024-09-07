Біля Красногорівки росіянам вдалося просунутися вперед, поділилися аналітики.

У Покровському районі Донецької області ситуація трохи змінилася - стало відомо про те, що російським загарбникам вдалося просунутися вперед.

Просування супротивника зафіксовано в місті Українськ Селидівської міської громади Покровського району, яке знаходиться приблизно за 30 кілометрів від Покровська. Про зміну ситуації на фронті повідомили аналітики DeepState. "Ворог просунувся в Українську", - йдеться на каналі проєкту в Telegram.

Аналітики додали, що вороже просування також помітили неподалік міста Красногорівка (підпорядковане Мар'їнській міській громаді Покровського району).