За словами аналітика, противник намагається вишукувати нові лазівки.

Збройні сили України зупинили просування російських окупантів на Покровському напрямку. Водночас противник намагається вишукувати нові лазівки. Про це в коментарі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Він, зокрема, нагадав, що на Покровський напрямок раніше перекинули 15 бригаду Нацгвардії "Кара-Даг", і "бійці непогано там попрацювали".

"Зупинили буквально за десяток кілометрів від Покровська", - сказав експерт. Відео дня

За його словами, росіяни почали висуватися в бік Курахового. При цьому ворог намагатиметься тиснути в районі Українська та Селидового, оскільки це так звана "північна клешня", за допомогою якої загарбники прагнуть створити мале оточення в районі Курахового.

На думку Світана, цю російську "клешню" можна відсікти, просто знищивши за допомогою артилерії. До того ж там артилерія може непогано працювати з боку Вугледара та Курахового: загалом є достатньо механізмів для цього – головне, щоб були сили та засоби. При цьому основне завдання зараз – "вибити у наших партнерів достатньо озброєння та техніки, особливо боєприпасів, саме для цього напрямку". Але нацбільш перспективним є напрямок на Крим, і у цьому контексті дуже цікавою є Курська операція.

"Сирський змінює архітектуру фронту", – підкреслив експерт.

На його думку, головнокомандувач ЗСУ розвертає фронт від Азовського і Чорного морів у бік Москви – "у російське "серце" ухвалення рішень".

Бої на Покровському напрямку - останні новини

Офіцер ЗСУ Микола Мельник вказав найнебезпечнішу ділянку під Покровськом. За його словами, хоча на сам Покровськ росіяни зараз не можуть просунутися, на південному фланзі ситуація дуже складна.

Також УНІАН повідомляв, що напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку. За його словами, за останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ані на метр.

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