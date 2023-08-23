Концентрація ворога на цьому напрямку є значною, тривають непрості бої.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у телемарафоні розповів, чому втрата села Роботине на Запоріжжі дуже болісна для окупантів.

"Вони таким чином намагаються блокувати вихід на Токмак. Та розуміють: для них втрата цих позиція буде означати, що зможуть працювати наші системи. Зокрема, наша артилерія дістане далі, безпосередньо, де вони знаходяться в районі Токмака. І це – шлях, відповідно, на Мелітополь. Саме тому вони так чіпляються, чинять такий опір, бо хотіли зберегти цей плацдарм за собою", - сказав фахівець.

На його думку, противник вважав, що звідти йому буде зручніше оборонятися, але з втратою цього плацдарму він понесе дуже серйозні втрати. Відповідно, взяття Роботиного – велике досягнення, та у Сил оборони з’являється перспектива безпосередньо просування далі на Токмак та Мелітополь.

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Разом с цим Мусієнко наголосив, що концентрація ворога на цьому напрямку є ще значною, тривають непрості бої. Зараз навряд чи слід очікувати швидких та стрімких просувань українських захисників, бо загарбники будуть укріплюватися.

Мусієнко сказав, що наразі два великі підрозділи противника зайшли на територію України. Вочевидь, той, який заходить на південь, піде на другу-третю лінію оборони. Експерт не виключає, що окупанти будуть окопуватися, створювати додаткові оборонні рубежі, щоб завадити Силам оборони просуватися далі.

"Інше питання, наскільки вони встигнуть. Встигнуть подалі від бойових дій - де ми не будемо діставати артилерією. Там, де будемо діставати артилерією і будь-яким іншим вогнем – жодного шансу окупантам не буде надаватися для того, щоб вони додатково окопувалися та створювали якісь додаткові перешкоди", - наголосив фахівець.

Звільнення Роботиного - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня стало відомо, що воїни 47-ої ОМБР прорвалися до села Роботине. Сили оборони України почали евакуювати мешканців із села, біля якого українські бійці в останні дні досягли успіхів. Через це окупанти обстрілюють цей населений пункт з артилерії.

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