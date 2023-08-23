Українське військо поступово просувається вперед.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що суттєво затримує темпи контрнаступу нашої армії на прес-конференції із прем'єром Фінляндії Петтері Орпо у Києві.

Українській лідер зазначив, що ЗСУ повільно, але просуваються вперед. Водночас цей процес затримується через щільне мінування територій та позицій, з яких відступають окупанти, передає кореспондент УНІАН.

Глава держави зауважив, що публічно може говорити не про все, що стосується контрнаступу.

Відео дня

"Але на кількох напрямках ми йдемо вперед. Нам дуже складно через сильне мінування, тисячі мін залишила по собі Росія", - сказав він.

Зеленський розповів, що військові доповідають йому про хоч і неспішний, але рух уперед.

"Так, потрохи. Але напрямок правильний", - наголосив президент.

ЗСУ в рамках контрнаступу прорвалися до Роботиного

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня ЗСУ вдалося зайти до Роботиного у Запорізькій області, бої в районі якого точилися останніми тижнями. Після цього українські військові евакуювали з населеного пункту цивільних, які півтора року чекали на ЗСУ.

Західні аналітики наголошують, що взяття під контроль Роботиного можна вважати за початком контрнаступу українського війська на другій лінії оборони ворога. На думку експертів, позиції окупантів там відносно слабші та не такі захищені, як були на першій лінії оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: