Воїни 47-ї бригади з боями увійшли до села та почали вивозити мирне населення на безпечні території.

Сили оборони України евакуюють мешканців із села Роботине, біля якого українські бійці в останні дні досягли успіхів і тепер росіяни обстрілюють цей населений пункт з артилерії.

Оновлено 10:45 Зі свого боку воїни 47-ої ОМБР підтвердили, що прорвалися до села та повідомили перші деталі евакуації.

"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя - найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", - кажуть люди про свій порятунок.

Наразі тих, кого вдалося вивезти з Роботиного, оглядають військові медики. Вони знаходяться у безпечному місці, їм дали можливість подзвонити рідним, зазначає 47-ма ОМБР.

"Кадри з села Роботине ми оприлюднимо дещо згодом задля БЕЗПЕКИ наших воїнів. Тривають бої й ми закріплюємося на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні воїнів.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

"Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі", - наголосила Маляр.

За її словами, українські бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

"У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - відзначила Маляр.

ЗСУ мають успіх на Запорізькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що Сили оборони України здобули успіхи у просуванні в напрямку південно-східніше Роботиного і південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області.

Сьогодні, 22 серпня, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України знову здобули успіх в районі Роботиного на південному фронті.

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