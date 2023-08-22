Сили оборони України евакуюють мешканців із села Роботине, біля якого українські бійці в останні дні досягли успіхів і тепер росіяни обстрілюють цей населений пункт з артилерії.
Оновлено 10:45 Зі свого боку воїни 47-ої ОМБР підтвердили, що прорвалися до села та повідомили перші деталі евакуації.
"Півтора року чекали на ЗСУ. Ми похапали речі, документи та бігли, дорогою викидаючи ті пакети, бо життя - найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку", - кажуть люди про свій порятунок.
Наразі тих, кого вдалося вивезти з Роботиного, оглядають військові медики. Вони знаходяться у безпечному місці, їм дали можливість подзвонити рідним, зазначає 47-ма ОМБР.
"Кадри з села Роботине ми оприлюднимо дещо згодом задля БЕЗПЕКИ наших воїнів. Тривають бої й ми закріплюємося на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні воїнів.
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.
"Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі", - наголосила Маляр.
За її словами, українські бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.
"У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - відзначила Маляр.
ЗСУ мають успіх на Запорізькому напрямку
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що Сили оборони України здобули успіхи у просуванні в напрямку південно-східніше Роботиного і південніше села Малої Токмачки Пологівського району Запорізької області.
Сьогодні, 22 серпня, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони України знову здобули успіх в районі Роботиного на південному фронті.