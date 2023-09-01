З'ясувалася історія першопроходця Роботине, який опинився в оточенні ворога за місяць до деокупації села армією України - ще 22 липня.

У 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, яка брала участь у прориві в село Роботине Запорізької області, розповіли, хто першим опинився у цьому стратегічно важливому населеному пункті.

Як з'ясувалося, це - боєць бригади, його позивний - "Маестро" і він перший український військовий, який зайшов в Роботине. Сталося це ще 22 липня, після одного з боїв, під час якого окупанти обстрілювали українських бійців, в тому числі касетними снарядами. Тоді "Маестро" отримав опіки очей.

Він поділився жахливими спогадами про те, як окупанти застрелили його пораненого побратима. Перед цим загарбник запитав українця, звідкіля той. Коли почув відповідь: "Із Запоріжжя", вистрелив йому в голову. Ця сама куля, що вбила запоріжця, який звільняв рідний край, якимось чином потім "відскочила" у голову "Маестро", але його врятував шолом.

Також "Маестро" розповів, як його переслідував ворожій дрон та обстрілював з усіх боків, але чоловіку вдалося сховатися у глибокій ямі, на яку він потрапив серед кущів. У схованці йому довелося пересидіти кілька днів.

Коли він опинився у Роботино, то ховався у сараї, але встиг добряче нашкодити російським окупантам, які жили в кожній цивільній хаті. Наприклад, йому вдалося підповзати до ворожих гармат та засипати у стволи пісок, що приводило до вибухів.

Також "Маестро" доводилося боротися за своє життя.

"Один раз мене засікли, їх було двоє. Вони ходили та шукала мене, а я сховався в городі. І той м*ск*ль, який був молодший, запитав: "А што ми с нім сдєлаєм?". Той, що старший відповів: "Растрєл на мєстє". Тоді вони мене не знайшли, пощастило", - розповідає Маестро.

В Роботине йому доводилося майже весь час голодувати. Він розказав, як добував їжу та воду.

За словами бійця, знайдені консерви він не міг відкрити без ножа. За кілька тижнів, що провів у Роботине, боєць з’їв майже півмішка сухої вермішелі "Мівіна", але найбільше він боявся не голоду, а потрапити до полону.

"Я носив в кишені патрон. Сам себе не знаю, чи зміг би, але патрон носив. У полон не здався б", - каже він.

Також "Маестро" зі сльозами на очах пригадує, як у Роботине увірвалися українські бійці на "Bradley", та перелякані "орки" тікали прямо в тапках.

"А у мене було відчуття ейфорії", - підкреслює він.

Загалом йому довелося провести в окупованому селі цілий місяць - з 22 липня до Дня незалежності України.

ЗСУ з боями увійшли в Роботине до Дня Незалежності

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо про просування на Таврійському напрямку - у районах Урожайного та Роботиного. Раніше, 22 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ підтвердили, що з боями увійшли до Роботине та почали евакуацію місцевих жителів на безпечні території. До Дня державного прапора українські захисники підняли наш стяг із підписом Головнокомандувача ЗСУ Залужного на зруйнованій російськими окупантами будівлі школи.

Як вказував експерт Олександр Коваленко зазначив, це село вважалося найбільшою перепоною у просуванні в бік Токмака.

Вас також можуть зацікавити новини: