Окупанти побудували справжні інженерні укріплення з добре розритими підземельними ходами, на певних ділянках території було нараховано до 10 тисяч мінно-вибухових полів,- зазначив військовослужбовець.

Офіцер 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Поліщук, підрозділ якого приймав участь у прориві в село Роботине Запорізької області, розповів, наскільки сильною була ешелонована оборона ворога на цьому напрямку, як щільно російські окупанти замінували всю територію та наскільки важко було долати укріплення.

В ефірі інформаційного телемарафону офіцер 47-ої ОМБР зауважив, що противник ретельно готувався до наступу Сил оборони, оскільки ворог "так саме проводить дорозвідку постійно і знав, що на цьому напрямку буде контрнаступ".

Російські окупанти побудували справжні інженерні укріплення та щільно замінували всю навколишню територію. "Якщо брати загальні інженерні споруди, це були не просто траншеї, а були сильно укріплені райони та добре розриті підземельні ходи. Якщо брати мінно-вибухові загородження, то на певних ділянках, було нараховано до 10 тисяч мінно-вибухових полів. Тобто, це були і протитанкові, і протипіхотні засоби. Вони мали як рядність, так і були хаотично розкидані по всій місцевості",- акцентував Поліщук.

Відео дня

Під час прориву до села Роботине, українські захисники доклали максимальних зусиль, щоб убезпечити від обстрілів місцевих мешканців, які залишалися в населеному пункті, а також мати змогу оперативно вивезти людей із зони боїв.

"Нам постійно потрібно було проводити дорозвідку з БПЛА для того, щоб розуміти де вони знаходяться. Розуміти, в які райони ми можемо вести вогонь, а в які райони не можемо, щоб не поцілити в їхні укриття та будинки. А також, щоб потім звідти їх забрати. Ми уважно за ними спостерігали, дивилися як вони ходять, де вони розміщуються та ночують, щоб потім зустрітися з ними та евакуювати", - підкреслив Поліщук.

Офіцер 47-ої ОМБР нагадав, що вивозили місцевих мешканців за допомогою бронемашин "Бредлі". "Це, я вважаю, найбезпечніша машина, яка витримує постріли з РПГ та підриви на мінно-вибухових полях. Коли ми зустрілися з людьми, в нас були буквально секунди, щоб забрати їх з цього району, оскільки там тривають суцільні обстріли", - зазначив військовий.

Звільнення Роботиного: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Силах оборони Таврійського напрямку повдомили про просування в районах Урожайного та Роботиного, а також успіхи на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Також Сили оборони просуваються у напрямку Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті кілька днів тому зазначали, що українські війська продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного та просунулися вперед.

Як повідомлялось раніше, 22 серпня бійці 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ підтвердили, що з боями увійшли до села Роботине та почали евакуацію місцевих мешканців на безпечні території.

До Дня Державного прапора українські захисники підняли державний стяг із підписом Головнокомандувача ЗСУ Залужного на зруйнованій російськими окупантами будівлі школи.

Експерт Олександр Коваленко зазначає, що це село вважалося найбільшою перепоною у просуванні в бік Токмака, тому прорив в цей населений пункт відкриває для ЗСУ зовсім інші перспективи.

Вас також можуть зацікавити новини: