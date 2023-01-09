Юрій Бутусов зазначив, що захисникам Соледара потрібна технічна підтримка.

Українські захисники вісім діб ведуть безперервний контактний бій на ближніх дистанціях в Соледарі Донецької області. Російським окупантам вдалося зайти в забудову, але наші бійці тримають все місто під вогневим контролем.

За словами журналіста Юрія Бутусова, місцеві жителі намагаються жити звичайним життям та навіть під обстрілами вигулюють собак.

"Постійно чути або розриви, або стрілецьку зброю. У розбитому місті штурмові групи ведуть бої на дистанціях 20-30 метрів, всі пересуваються від будинку до будинку зі зброєю напоготові, бо ворог постійно намагається вклинитися. Під час перестрілок шокують місцеві жителі, деякі вигулюють у дворі собаку, коли поруч стрекочуть з усіх боків, й кулі свистять на всі боки, поливаючи стіни", - розповів журналіст у своєму Telegram-каналі.

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Він зазначив, що ті, хто ще залишився в місті, живуть завдяки допомозі гуманітарних організацій, а також їх підгодовують наші бійці.

"Російські війська щодня продовжують штурм Соледара починаючи з 27 грудня. "Штрафбати Путіна" з ПВК Вагнер і російські повітряно-десантні війська намагаються відбити місто, яке захищає 46-та аеромобільна бригада. Важко описати словами, як чітко і професійно б'ються десантники, як кожен з них постійно і безперервно зайнятий бойовою роботою. Цим воїнам не потрібно співчуття - вони потребують тільки снаряди, міни, "весільні мавіки", старлінки, танки, Хаймарси", - поділився Бутусов.

Він зазначив, що росіяни зазнають величезних втрат, але це їх не зупиняє, й окупанти намагаються за всяку ціну просуватися вперед.

"Росії потрібен політичний успіх, вони хочуть захопити українське місто, щоб показати, що мобілізація дозволила Путіну переломити хід війни. І з втратами в Соледарі росіяни не рахуються. До цього моменту ворог з трьох сторін просунувся в місто. Велика частина Соледара під нашим вогневим контролем, але противнику вдалося зайти в забудову", - повідомив журналіст.

Також він наголосив, що нашим бійцям необхідна належна підтримка.

Ситуація в Соледарі - що відомо

Представник східного угруповання військ Сергій Череватий 7 січня заявив, що у Соледарі тривають важкі бої з російськими окупантами. Загарбники не контролюють місто та зазнають великих втрат.

Своєю чергою радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагаються відрізати Соледар від Бахмута, а також прагнуть перерізати дорогу Соледар-Слов'янськ.

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