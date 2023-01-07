У Соледарі Донецької області наразі тривають важкі бої з російськими окупантами.
В ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що окупаційні війська не контролюють місто і зазнають великих втрат.
"Там йдуть важкі кровопролитні бої", - сказав речник.
За його словами, лише від початку цієї доби було 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень. Зараз Збройні сили України намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати ворогу максимальних втрат в особовому складі та техніці.
"Робимо все, щоб зберегти свої сили. Соледар не перебуває під контролем РФ. Тактика у них не змінилася: масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи", - розповів Череватий.
Війна в Україні: ситуація під Соледаром
Військовий експерт, директор з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь прокоментував заяви західних ЗМІ про те, що росіяни перекидають свої війська з-під Бахмута на Соледар.
Ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій, констатували в Офісі президента.