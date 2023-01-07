Ворог зазнає великих втрат на цьому напрямку.

У Соледарі Донецької області наразі тривають важкі бої з російськими окупантами.

В ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що окупаційні війська не контролюють місто і зазнають великих втрат.

"Там йдуть важкі кровопролитні бої", - сказав речник.

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За його словами, лише від початку цієї доби було 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень. Зараз Збройні сили України намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати ворогу максимальних втрат в особовому складі та техніці.

"Робимо все, щоб зберегти свої сили. Соледар не перебуває під контролем РФ. Тактика у них не змінилася: масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи", - розповів Череватий.

Війна в Україні: ситуація під Соледаром

Військовий експерт, директор з міжнародних питань Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь прокоментував заяви західних ЗМІ про те, що росіяни перекидають свої війська з-під Бахмута на Соледар.

Ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій, констатували в Офісі президента.

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