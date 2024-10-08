У бригаді "Лють" кажуть, що ситуація в місті дуже динамічна.

Сили російської загарбницької армії зайшли у Торецьк, що у Бахмутському районі Донецької області. Їм вдалося дійти до шахти "Центральна".

Про це в етері Радіо Свобода повідомив речник Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють" Артем Джепко. "Російські військові в місті, тут безглуздо казати інше, це дійсно так. Вони зайшли вулицею Центральною і дійшли до шахти", - визнав військовий.

За його словами, ситуація в Торецьку досить динамічна та постійно змінюється. "Бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо, на другому - росіяни, і ми намагаємось їх вибити. Тому важко говорити… не тому, що я не хочу сказати, а тому, що ситуація дійсно досить динамічна. Зараз це можуть бути якісь два-три багатоквартирні будинки, які вони можуть зайняти, а через годину їх вже там немає, тому що ми їх вибили", - пояснив він.

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Речник зазначив, що окупація міста поставить під удар Слов’янсько-Краматорську агломерацію, тому військові намагається не допустити цього сценарію:

"Костянтинівка буде прострілюватися, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ. Тобто сили РФ будуть гатити, власне, і по цих містах. Ми це прекрасно розуміємо і докладаємо зусиль для того, щоб цього не було".

Бої за Торецьк

Нагадаємо, напередодні речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що окупанти увійшли на східну околицю міста, українські бійці ведуть бої буквально за кожен під’їзд.

Колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов порівнює російську тактику з битвою за Бахмут, коли окупанти просувалися ціною значних втрат особового складу.

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