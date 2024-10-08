За словами Владислава Селезньова, бої за Торецьк нагадують бої за Бахмут.

Тактика російських окупантів у Торецьку Донецької області схожа з битвою за Бахмут - однієї з найбільш кровопролитних у війні Росії проти України. Про це у коментарі Фокусу сказав полковник запасу, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Видання нагадує, що тоді ворог просувався ціною великих втрат під час вуличних боїв. Нині ж повільне просування загарбників у Торецьку пояснюється втомою українських захисників та одночасною готовністю РФ зазнавати втрат і не шкодувати ресурси для досягнення цілей.

"Звичайно, утримати Торецьк за такої динаміки буде проблематично. У найближчій перспективі ЗСУ ризикують втратити контроль над Селидовим і Торецьком. Можливо, на цьому ЗС РФ зупиняться, адже не менш активні бої відбуваються на Лімано-Куп'янському напрямку", - прогнозує Селезньов.

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У свою чергу військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що бої за Торецьк відрізняються від наступу на Вугледар, адже російські підрозділи глибоко вклинилися в місто по прямій і поки не рухалися флангами. При цьому входження до міста позбавляє ЗС РФ можливості здійснення швидких маневрів:

"Існує велика ймовірність, що росіяни загрузнуть у Торецьку, як машина в болоті. Різка зміна ситуації можлива після пробивання флангів від Дачного та Диліївки на півдні, а також Залізного на півночі".

Війна в Україні - останні новини

У вівторок, 8 жовтня, російські окупанти двічі вдарили по Харкову. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під час другої атаки ворог вдарив по місту по відкритих територіях. Всього було зафіксовано вибухи близько 4 КАБів.

Загибли цивільні чоловік та жінка, щонайменше троє людей отримали поранення. Люди в цей час перебували на вулиці.

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