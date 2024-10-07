Росіяни зайшли на східну околицю міста.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Донеччині. Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку.

Бої ведуться в самому Торецьку, і ситуація там нестабільна. Про це сказала речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону. За її словами, від самого ранку відбуваються постійні штурми.

"Бої ведуться буквально за кожен під’їзд. Росіяни зайшли на східну околицю міста, дещо просунулися по вулиці Центральна, в напрямку шахти Центральна. Але ситуація постійно змінюється, то ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати те, що захопили окупанти, і не даємо їм просунутися", – наголосила Бобовнікова.

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Гаряче зараз не лише в Торецьку. На північний захід від Нью-Йорка є селище Неліпівка. І зараз бої точаться саме за нього.

"Тактика ворога схожа на ту, що застосовують в Торецьку – рівняють із землею місто з артилерії, а потім постійно штурмують малими групами – 3-5 осіб. І ці штурми продовжуються протягом доби", – зазначила вона.

Водночас ситуація біля Часового Яру складна, але контрольована. Бобовнікова розповіла, що там стоять сильні підрозділи, і вони не дають ворогу просуватися. За її словами, на цей час ворог не має можливості оточити Часів Яр, бо українські захисники борються і успішно стримують ворога.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

У бригаді Нацполіції "Лють" розповіли, що у Торецьку Донецької області тривають вуличні бої. Окупанти не припиняють тиснути, проте Сили оборони не здаються.

Там зазначають, що у ворога кредо – "Побачити Торецьк та померти". Окупанти сунуть, наче скажені – постійно застосовують обстріли з авіації, артилерії, мінометів. Іде й робота FPV-дронів, але наші бійці не здаються.

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