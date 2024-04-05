Бріджит Брінк заявила, що Росію необхідно притягнути до відповідальності.

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала кривавий удар Російської Федерації по Запоріжжю. Вона назвала дії Москви "жахливою тактикою".

"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, убивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин - жахлива тактика, яка, очевидно, мала на меті вбити працівників екстрених служб і журналістів на місці події", - написала дипломат у соцмережі Х (Twitter).

При цьому вона вказала, що Росію необхідно притягнути до відповідальності за злочини проти українського цивільного населення.

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Удар по Запоріжжю 5 квітня - що відомо

5 квітня після 15:00 у Запоріжжі було чутно два вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомляли про шість постраждалих, серед яких була дев'ятирічна дитина.

Також під російською атакою опинився Харків. Мер Ігор Терехов повідомив, що по місту вдарили керованими авіаційними бомбами.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про ситуацію в Запоріжжі після російської атаки. За його словами, за останні години ворог завдав п'ять ракетних ударів по Запоріжжю, переважно по цивільній інфраструктурі. Станом на 18:10 відомо вже про трьох загиблих людей і 13 постраждалих. Чотири людини перебувають у важкому стані.

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