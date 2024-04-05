Харків попередньо був атакований російськими КАБами

У Харкові та Запоріжжі після 15:00 дня пролунали вибухи.

Про це інформує місцева влада, закликаючи мешканців перебувати у укриттях.

Так, мер Харкова Ігор Терехов близько 15:28 поінформував, що у місті чутно вибухи. За кілька хвилин додав, що попередньо місто було атаковане КАБами.

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"Щодо жертв та руйнувань - інформація уточнюється", - зазначив він.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив в цей же час: "Два вибухи у Запоріжжі".

Пізніше він додорв, що в результаті атаки росіян є постраждалі.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Харківська та Запорізькі області щодня перебувають під обстрілами окупантів. Для ударів ворог застосовує різні види озброєння.

Як відомо, у Харкові зранку довелося зупинити роботу метрополітену через вчорашню ворожу атаку на критичну інфраструктуру. Потяги стояли понад годину, згодом вдалось відновити роботу підземки. Станом на сьогодні у лікарні лишаються пʼятеро поранених внаслідок обстрілів житлових будинків, двоє з них у тяжкому стані.

Варто зазначити, що протягом кількох останніх тижнів росіяни завдали чимало ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури Харкова та області. Через це було запроваджено графіки відключень електроенергії. Лише у самому Харкові дефіцит становить від 100 до 200 мегаватів електроенергії, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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